В Челябинской области аудиторы КСП за год нашли нарушения на 9 млрд рублей

За 2022 год специалисты КСП устроили 417 проверок Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Контрольно-счетная палата Челябинской области за минувший год проверила использование 31 млрд бюджетных рублей. При этом нашли нарушения на 9 млрд рублей.

— В структуре финансовых нарушений доминируют нарушения законодательства о бухгалтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетности, — сообщили в КСП. Таких нарушений — 68%. Еще в 17% случаев проблемы оказались связаны с порядком управления имуществом.

На третьем месте по частоте — неэффективное использование бюджетных средств. Без должной пользы потратили 834 млн рублей.

Вдобавок в КСП за год нашли нарушения в сфере закупок на 229 млн рублей, а почти 15 млн рублей ушли из казны из-за нецелевых трат.

Инфографика: КСП Челябинской области

После ревизий проверяющие составили 140 протоколов об административных нарушениях, а 93 сотрудникам администраций, министерств и различных бюджетных учреждений объявили выговор.

Напомним, после инспекции КСП в Ашинском районе возбудили уголовные дела о превышении полномочий и мошенничестве.

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