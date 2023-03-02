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НовостиОбщество2 марта 2023 7:56

Челябинское УФАС обнаружило сговор 19 фирм при поставках медицинского оборудования

Подрядчики создали картель, чтобы получать контракты от минздрава
Елена КОЛЧИНА
Признаки сговора заметили на аукционах по закупке оборудования для больниц

Признаки сговора заметили на аукционах по закупке оборудования для больниц

Фото: Василий Вахрин

В Челябинской области обнаружили многомиллионный картель — в сговоре подозревают сразу 19 компаний-поставщиков медицинского оборудования.

Фирмы были зарегистрированы на Южном Урале, в соседних Свердловской и Курганской областях, Москве, а также других российских регионах. При этом многочисленные поставщики присылали заявки на торги с одних и тех же IP-адресов. А еще в антимонопольной службе нашли прочные финансовые связи между сговорившимися организациями.

В УФАС считают, что участники незаконного соглашения создавали видимость конкуренции, а в действительности обеспечивали победу на торгах заранее выбранному участнику.

Признаки сговора выявлены на 77 закупках медицинского оборудования с общей суммой контрактов в 737 млн рублей, — уточняют в Антимонопольной службе.

Основным заказчиком медоборудования было министерство здравоохранения Челябинской области. Но в некоторых случаях картель участвовал в аукционах в Курганской области, Удмуртии и Севастополе.

Разбираться в ситуации теперь будет комиссия челябинского УФАС. Первое ее заседание назначено на 15 марта.

Напомним, в Челябинской области аудиторы за год нашли нарушения при расходовании бюджетных средств на 9 млрд рублей.

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