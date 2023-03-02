Челябинское УФАС обнаружило сговор 19 фирм при поставках медицинского оборудования

Признаки сговора заметили на аукционах по закупке оборудования для больниц
Фото: Василий Вахрин
В Челябинской области обнаружили многомиллионный картель — в сговоре подозревают сразу 19 компаний-поставщиков медицинского оборудования.
Фирмы были зарегистрированы на Южном Урале, в соседних Свердловской и Курганской областях, Москве, а также других российских регионах. При этом многочисленные поставщики присылали заявки на торги с одних и тех же IP-адресов. А еще в антимонопольной службе нашли прочные финансовые связи между сговорившимися организациями.
В УФАС считают, что участники незаконного соглашения создавали видимость конкуренции, а в действительности обеспечивали победу на торгах заранее выбранному участнику.
— Признаки сговора выявлены на 77 закупках медицинского оборудования с общей суммой контрактов в 737 млн рублей, — уточняют в Антимонопольной службе.
Основным заказчиком медоборудования было министерство здравоохранения Челябинской области. Но в некоторых случаях картель участвовал в аукционах в Курганской области, Удмуртии и Севастополе.
Разбираться в ситуации теперь будет комиссия челябинского УФАС. Первое ее заседание назначено на 15 марта.
Напомним, в Челябинской области аудиторы за год нашли нарушения при расходовании бюджетных средств на 9 млрд рублей.
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