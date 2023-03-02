В СК начали проверку после падения ребенка в колодец в Челябинской области

Фото: администрация Златоуста

В Златоусте девятилетний мальчик свалился в канализационный колодец. Мать школьника в соцсети сообщила, что колодец находился в трех метрах от пешеходной дорожки и не был закрыт люком. Мальчик при падении получил ушибы. Выбраться из ямы ему помогли случайные прохожие.

В Следственном комитете начали проверку.

— Устанавливаются балансовая принадлежность колодца и должностные лица, ответственные за обеспечение безопасной эксплуатации, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинский области Владимир Шишков.

В администрации Златоуста заявили, что колодец на улице Машиностроителей не функционирует и вдобавок не находится в ведении мэрии. После происшествия дыру в земле прикрыли, а рядом повесили предупреждающие ленточки.

Ранее в Челябинске семилетний ребенок упал в открытый колодец недалеко от ледовой арены «Трактор».

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