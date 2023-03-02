В Челябинске прошли публичные слушания по проекту межуниверситетского кампуса

Фото: Алена МЫЗГИНА

В Челябинске выдали разрешение на использование земельных участков под строительство Межуниверситетского кампуса. Проект решения обсуждался сегодня, 2 марта, на публичных слушаниях в Доме архитектора.

Межуниверситетский кампус уже начали строить. Рабочие начали рыть котлован на месте парковки университета. Там к марту 2024 года должна появиться первая гостиница-общежитие. Для России это первый межуниверситетский кампус, который должен объединить научные школы университетов Челябинской области.

Недавно на место стройки приезжали министр науки и высшего образования Валерий Фальков и полпред Президента на Урале Владимир Якушев.

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