На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничение движения до вечера 2 марта

На трассе ожидается плохая видимость Фото: Александр ГЛУЗ

На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничение движения из-за непогоды. Об этом сообщает Упрдор «Южный Урал». Ограничения будут действовать на участке от Башкирии до развязки на Чебаркуль, и все из-за непогоды. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метель и обильный снегопад, поэтому видимость на трассе оставляет желать лучшего.

— Ограничение движения для автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузового транспорта продлено до 20:00 часов 2 марта, — уточнили в Упрдор «Южный Урал».

Напомним, ограничения ввели накануне вечером, 1 марта. Затем их продлевали до 14:00 сегодняшнего дня, в надежде, что погода наладится, но этого не случилось.

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