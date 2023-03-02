Челиндбанк предлагает выгодные условия обслуживания внешнеэкономической деятельности

Переводы в китайских юанях, казахстанских тенге, белорусских рублях, киргизских сомах, узбекских сумах, турецких лирах, армянских драмах, таджикских сомони, индийских рупий и других валютах в рамках операционного времени обслуживания.
Для вас:
1. Многолетний опыт работы на международных финансовых рынках.
2. Широкий перечень валют, с которыми выполняются операции.
3. Оперативное информационное сопровождение операций, связанных с ВЭД.
4. Персональный менеджер валютного контроля всегда на связи с Вами.
5. Оперативное открытие счетов в иностранных валютах.
6. Удобная и прозрачная система тарифов без скрытых комиссий.
7. Возможность установления индивидуальных курсов для покупки/продажи валют.
Заявку на открытие счета в иностранной валюте можно оставить на сайте.
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