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НовостиОбщество2 марта 2023 11:08

В Челябинской области на месте бывшего скоростного участка трассы М5 сделают ремонт

Знак «Автомагистраль» убрали больше двух лет назад
Алина КУНГУРЦЕВА
Алина КУНГУРЦЕВА
Скоростной участок трассы просуществовал несколько лет.

Скоростной участок трассы просуществовал несколько лет.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На трассе М5 в Челябинской области отремонтируют участок, где когда-то проходила скоростная магистраль. Сейчас автомобилисты жалуются на плохое состояние асфальта.

— Рядом расположены населенные пункты: Федоровка, Саргазы, Витаминный, Биргильда, Тимирязевский, Травники. Как раз там и проходил скоростной участок. Срок окончания ремонтных работ — осень 2023, — уточнили КП-Челябинск в Упрдор «Южный Урал».

Напомним, скоростной участок протяженностью 24 км был открыт в 2013 году. По нему можно было ездить со скоростью 110 км/час, вместо привычных для трассы 90 км/час. Знак «Автомагистраль» убрали в 2020 году.

— Решение было принято совместно с ГИБДД, чтобы меньше ДТП было. Скоростных магистралей у нас нет, — добавили в Упрдор «Южный Урал».

Напомним, в недавнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о продлении скоростной магистрали Москва — Казань до Челябинска.

В новом дорожном сезоне запланированы ремонты и устройство слоев износа на нескольких участках от Челябинска до Златоуста.

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