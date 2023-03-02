В Челябинской области на месте бывшего скоростного участка трассы М5 сделают ремонт

Скоростной участок трассы просуществовал несколько лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На трассе М5 в Челябинской области отремонтируют участок, где когда-то проходила скоростная магистраль. Сейчас автомобилисты жалуются на плохое состояние асфальта.

— Рядом расположены населенные пункты: Федоровка, Саргазы, Витаминный, Биргильда, Тимирязевский, Травники. Как раз там и проходил скоростной участок. Срок окончания ремонтных работ — осень 2023, — уточнили КП-Челябинск в Упрдор «Южный Урал».

Напомним, скоростной участок протяженностью 24 км был открыт в 2013 году. По нему можно было ездить со скоростью 110 км/час, вместо привычных для трассы 90 км/час. Знак «Автомагистраль» убрали в 2020 году.

— Решение было принято совместно с ГИБДД, чтобы меньше ДТП было. Скоростных магистралей у нас нет, — добавили в Упрдор «Южный Урал».

Напомним, в недавнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о продлении скоростной магистрали Москва — Казань до Челябинска.

В новом дорожном сезоне запланированы ремонты и устройство слоев износа на нескольких участках от Челябинска до Златоуста.

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