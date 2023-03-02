В Челябинске вдвое увеличат парковку в строящемся микрорайоне на проспекте Ленина

Первые жильцы должны заехать уже в конце года. Фото:

В строящемся по КРТ микрорайоне «4 Ленина» на проспекте Ленина, 4 почти вдвое увеличат подземную стоянку для машин и сделают ее двухуровневой. Проект изменений одобрили сегодня, 2 марта, на публичных слушаниях в Доме архитектора.

Изначально планировалось сделать стоянку от 225 до 249 мест, но по новому проекту ее хотят увеличить до 400 до 425 машиномест, а также увеличить этажность до двух.

Квартал строят в рамках комплексного развития территории. Фото: "Голос. Девелопмент"

Напомним, новый квартал на 45 тысяч квадратных метров на Ленина,4б возводят на бывших землях КОНАРа и Челябинского компрессорного завода. Это первый опыт реализации КРТ. Первые жильцы должны заехать в квартиры в конце этого года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.