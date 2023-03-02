Труп мужчины нашли в туалете магнитогорского ТРК

Следственный комитет проводит проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Труп мужчины нашли в торгово-развлекательном комплексе «Гостиный двор» в Магнитогорске. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в Следственном комитете. Известно, что тело лежало в туалете, а рядом с ним валялись несколько шприцев.

По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

— Проводится проверка по факту смерти, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Погибшему мужчине было около 40 лет.

На днях нашли мертвым студента челябинского медицинского университета. Тело обнаружил сосед по комнате. Парень страдал хроническим заболеванием, из-за которого и скончался.

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