Депутаты горсобрания Миасса одобрили отставку главы города Григория Тонких

Фото: собрание депутатов Миасского городского округа

Депутаты Миасса одобрили отставку главы города Григория Тонких, который ранее публично заявил о сложении полномочий. На горсобрании в четверг, 2 марта, они приняли несколько решений, связанных с досрочным уходом мэра и проведением конкурса по отбору кандидата на освободившуюся должность.

— Проектом решения о досрочной отставке предлагается предусмотреть выплату компенсации за неиспользованный отпуск, как того требует закон. Депутаты также одобрили новое положение о порядке проведения конкурса, — уточнили в горсобрании депутатов Миасса.

Начальник юридического отдела собрания Вера Осипова пояснила, что разработка нового положения продиктована изменениями в уставе Миасского городского округа. Речь идет об исключении избирательной комиссии муниципалитета, смене наименования федерального и областного законов, передаче полномочий внешнего финансового контроля на региональный уровень, а также формировании технического секретариата из трех человек для лучшей организации работы конкурсной комиссии.

Комиссия горсобрания поддержала проект решения о назначении конкурса на пост главы Миасса, но на ближайшую сессию его пока выносить не будут. Конкурс запланирован на более поздний срок, и имена трех представителей в конкурсной комиссии определят на сессии при рассмотрении этого проекта.

Напомним, пост главы города Григорий Тонких занимал с 2018 года. Его полномочия истекли бы в сентябре 2023 года, но мэр решил уволиться, не дожидаясь срока.

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