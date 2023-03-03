Челябинцам предлагают сдать в музей старую обувь

Заявки нужно отправлять на почту Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинская обувная фабрика «Юничел» собирается открыть музей. А первую коллекцию предлагают собрать южноуральцам. За сохранение истории обещают не только благодарность, но и бонусы.

— Подойдет все: старинная пара обуви, кусочек материала, раскройка, инструменты и оборудование обувщиков, колодки и даже архивные фотографии, документы и статьи, — сообщают на странице обувной фабрики.

Для того, чтобы внести вклад в историю, нужно отправить фото и описание вещи на почту компании. Если вещь заберут в музей, начислят бонусы на карту лояльности. А обувь, представляющую историческую ценность, обещают обменять на новую пару.

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