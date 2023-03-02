Семь челябинских ресторанов попали в лонг-лист национальной премии WhereToEat

В скором времени будет составлен шорт-лист национальной премии Фото: Иван МАКЕЕВ

В лонг-лист национальной премии WhereToEat попали семь заведений Челябинска. Список был сформирован экспертами, критиками и представителями специализированной прессы. Голосование проходило тайно.

Из челябинских ресторанов в лонг-листе национальной премии оказались Barbaresco, Brut is Good, Prostobar, Redactor, Sicilia, Y Bistro и «Оливер». Узнать, на каком они находятся месте, пока что не получится. Организаторы отмечают, что все заведения расположены на сайте в алфавитном порядке. В скором времени из них уже будет сделан шорт-лист, который сформируют по тем же правилам.

Итоговый список из 100 лучших ресторанов станет известен 7 апреля. В этот же день назовут и победителей в специальных номинациях. Всего их будет семь: «Ресторан-легенда», «Шеф-повар года», «Официант года по версии “нетмонет”», «Сомелье года», а также «Бар года», «Выбор СМИ» и «Кондитер года».

СПРАВКА

Независимая ресторанная премия WhereToEat (WTE) учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. WhereToEat — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала и Сибири. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.

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