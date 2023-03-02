Бывший замначальника полиции Магнитогорска отделался условным сроком за мошенничество

Полицейского признали виновным в двух эпизодах мошенничества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд Магнитогорска в четверг, 2 марта, вынес приговор бывшему замначальнику городского УМВД Мурату Ахметову, который обвинялся в двух эпизодах мошенничества. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Экс-полицейскому также предстоит выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей. Дополнительным наказанием стал запрет занимать должности на госслужбе или административной работе сроком на полтора года.

— Приговор в законную силу не вступил. Стороны имеют право на обжалование указанного приговора в течение 15 суток, — уточнили КП-Челябинск в пресс-службе Ленинского районного суда.

Мурата Ахметова задержали сотрудники ФСБ в июне прошлого года. Изначально ему предъявили обвинение в получении взяток, но спустя время дело экс-полицейского переквалифицировали на мошенничество в крупном размере.

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