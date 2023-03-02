Магнитогорский «Металлург» в первом матче плей-офф Кубка Гагарина в гостях уступил «Автомобилисту»

«Металлург» в первом матче плей-офф сезона 2022-2023 уступил в Екатеринбурге «Автомобилисту» — 2:4. Фото ХК «Автомобилист»

Стартовая серия плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции началась сегодня, 2 марта, с уральского дерби. В Екатеринбурге встретились два соседа по турнирной таблице — «Автомобилист», который по итогам «регулярки» занял четвертое место и магнитогорский «Металлург», финишировавший пятым.

Гости открыли счет на 18-й минуте (гол — Минулин), в этом же первом периоде за 30 секунд до сирены Белоусов сравнял счет. До середины второго периода команды снова обменялись голами: на шайбу Эберта ответил точным броском Голдобин — 2:2.

Уже в самом начале третьего отрезка матча «Автомобилист», играя в большинстве, вышел вперед (гол — Валк), а в середине периода хозяева увеличили преимущество до двух шайб — 4:2 (Широков)

В серии до четырех побед команды поочередно сыграют в дома и в гостях. Следующий матч пройдет 4 марта в Екатеринбурге, 6 и 8 марта — в Магнитогорске.

Напомним, челябинский «Трактор» не смог попасть в розыгрыш плей-офф.

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