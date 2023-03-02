Студентка, ставшая инвалидом по вине бывшего вице-губернатора Челябинской области, научилась снова произносить слова

Анастасия Вяткина проходит реабилитацию после ДТП

Екатеринбурженка Анастасия Вяткина, которая пострадала в ДТП по вине бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, продолжает проходить реабилитацию. У девушки уже есть успехи: она научилась снова произносить слова. Об этом нашим коллегам из КП-Екатеринбург рассказала мама Анастасии.

— У Насти есть успехи в реабилитации. Стала делать больше движений руками, слова произносит. На днях поздравила крестную с днем рождения, — отметила Светлана Вяткина.

Семье Вяткиных после долгих судебных разбирательств удалось заключить мировое соглашение с Андреем Косиловым. Сейчас он частями выплачивает всю согласованную сумму. По словам Светланы, деньги пока что приходят вовремя.

Напомним, резонансная авария произошла в 2019 году в Аргаяшском районе. Бывший вице-губернатор за рулем Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся там с «Ладой», в которой ехали трое молодых людей. В их числе — Анастасия Вяткина.

Девушка получила тяжелые травмы, несколько недель находилась в коме. Сейчас она прикована к инвалидной коляске и потеряла зрение. До успехов в реабилитации Анастасия могла давать лишь односложные ответы на вопросы близких.

Что касается Андрея Косилова, то суд его признал виновником ДТП. Ему назначили ему два года ограничения свободы.

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