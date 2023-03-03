На границе Челябинской области и Башкортостана усиленно работает снегоуборочная техника

Подпрядчикам придется очищать стоянки и выезды с них от снега Фото: Иван ВИСЛОВ

На челябинском участке трассы М5 «Урал» в районе от границы с Башкортостаном до Миасса будет усиленно работать снегоуборочная техника. Как рассказали в пресс-службе Упрдора «Южный Урал», это связано с непогодой, которая продлится до 6 марта.

— До 6 марта из-за сильного ветра, метели, обильного снегопада и ограничения видимости на участке с 1549 км до 1758 километра трассы М5 «Урал» подрядные организации усилят дежурные смены дорожной техникой, создадут группы оперативного реагирования. Кроме того, им нельзя допускать скользкость на закрепленных участках дорог, — объяснили в ведомстве.

Подпрядчикам придется очищать стоянки и выезды с них от снега. Для этого привлекут дополнительную технику. Водителей просят быть осторожнее на дорогах, а также не припятствовать уборке снега, создавая помехи работе.

Напомним, что сегодня, 3 марта, до 2 часов ночи на трассе М5 в Челябинской области действовало ограничение на движение транспорта. Для автобусов, грузовиков и такси был закрыт участок автодороги от развязки на Златоуст до границы с Республикой Башкортостан. Сейчас ограничений по движению нет.

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