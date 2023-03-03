Счастливый билет вытянула дочь: челябинка выиграла миллион рублей в лотерею

Женщина не могла поверить, что ей достался крупный выигрыш Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жительница Челябинска выиграла в лотерею 1 миллион и 100 рублей. Счастливые билеты она купила на почте.

Как рассказали в УФПС Челябинской области, удачным для горожанки стал праздничный тираж лотереи «Мечталлион» — розыгрыш приурочили к Дню защитника отечества.

Женщина вместе с дочерью зашла в офис «Почты России» на улице Сталеваров. Там она купила несколько лотерейных билетов по 300 рублей. Вытягивать билеты из пачки челябинка доверила дочке.

Выигрышными оказались сразу два билета. Один фактически не окупился: выигрыш составил всего 100 рублей. Зато по второму женщине достался миллион рублей.

— После проведения розыгрыша женщина снова пришла в почтовое отделение и попросила операторов проверить билеты на выигрыш, — вспомнила начальник почтового офиса Наталья Авдеева. — Клиентка, когда услышала про миллион, долго не могла поверить радостной новости.

Ранее в Челябинской области 5,5 млн рублей в лотерею выиграл продавец сантехники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru