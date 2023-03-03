Челябинская область попала в ТОП-20 самых востребованных у туристов регионов

На Южный Урал мечтают приехать 53 участника конкурса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинская область оказалась одним из 20 самых востребованных у туристов регионов. Таковы промежуточные результаты конкурса «Маршрут построен».

Любителей путешествий предложили написать организаторам конкурса, куда бы они хотели поехать в пределах России и почему. По итогам отбора авторы идей получат 100 сертификатов на поездки.

Организаторы подсчитали все предложения. Выяснилось, что по количеству выдвинутых туристами идей Челябинская область на 19-м месте. Для интересных поездок по региону придумали 53 возможных маршрута. На первом месте — Камчатский край. Конкурсанты выдвинули сразу 227 предложений для экскурсий по нему.

Вдобавок экспертное жюри и региональные команды конкурса оценили туристический потенциал и составили ТОП-20 регионов, прошедших во второй этап отбора. Челябинская область в перечне на девятом месте. На первом — снова Камчатский край.

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