Челябинские спортсмены завоевали медали на II Международных играх «Дети Азии» в Кемерово

Команда по керлингу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В столице Кузбасса Кемерове завершаются II Международные игры «Дети Азии». Южноуральские спортсмены (участники до 16 лет) завоевали награды в конькобежном спорте, шорт-треке и керлинге.

Воспитанница спортивной школы им. Л. П. Скобликовой конькобежка Алиса Новикова (тренер — Олег Чащин) стала бронзовым призером на дистанции 3000 метров.

В турнире керлингистов на счету челябинцев еще две награды — серебро и бронза. Алина Передерий и Дмитрий Кормилицин стали вторыми в дисциплине смешанные пары, а Матвей Кирпичников завоевал бронзовую награду в смешанной команде.

В фигурном катании челябинец Александр Чмиль (тренер — Марина Федорова) завоевал серебряную медаль в одиночном катании.

Завтра, 4 марта в Кемерово пройдет торжественная церемония закрытия II Международных игр «Дети Азии». В турнирах по 10 видам спорта, в которых участвуют более 800 спортсменов, разыгрывается 57 комплектов наград. В Играх, которые стартовали в столице Кузбасса 23 февраля, участвуют представители 13 стран из Армении, Афганистана, Беларуси, Казахстана, Кувейта, Кыргызстана, Ливана, Непала, России, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана и Узбекистана

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