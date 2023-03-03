На Южном Урале открыт сезон скачек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В восьми муниципальных районах Челябинской области в 2023 году будут организованы конно-спортивные соревнования. 23 февраля конные бега уже прошли в Верхнеуральском районе, 25 февраля — в Брединском. 8 марта, в Международный женский день, межрайонный праздник и конно-спортивные состязания пройдут в Уйском районе, на ипподроме деревни Яринка. Куратором районных и областных состязаний выступает АНО «Троицкий центр по развитию коневодства».

Областные конно-спортивные состязания на Кубок Губернатора Челябинской области в этом году пройдут в июле на ипподроме в Троицке, а в прошлом году соревнования принимал Варненский район.

В 2023 году первые конно-спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, собрали конников из девяти районов Челябинской области и Республики Башкортостан. На бега и скачки было заявлено 40 лошадей. Было проведено пять заездов для рысаков и две скачки для верховых пород лошадей. Украшением праздника стала скачка на пони с участием детей. Трёх первых участников в каждом соревновании с помощью спонсоров отметили денежными призами.

Соревнования в Верхнеуральском районе проводились в восьмой раз при поддержке муниципальной администрации и ООО «Предуралье». На сельхозпредприятии, помимо растениеводства и животноводства, занимаются разведением спортивных лошадей и племенных лошадей башкирской породы. Сотрудники Троицкого центра по развитию коневодства на соревнованиях выступили в качестве экспертов и членов судейской коллегии.

Троицкий коневодческий центр был создан по поручению губернатора Алексея Текслера в 2019 году как подведомственная организация регионального министерства сельского хозяйства, он оказывает консультативную и методическую помощь в проведении скачек. По словам директора центра Сейрана Гогоряна, движение любителей конного спорта объединяет на Южном Урале коневодов всех южных муниципальных районов области, а также Уйского, Аргаяшского и Кунашакского районов. Десятки фермеров в нашей области занимаются разведением племенных лошадей спортивного и товарного направления. Конники Челябинской области успешно выступают на ипподромах Уфы, Кургана, Тюмени, Казани и Висима (Свердловская область).

— Конно-спортивные соревнования — это неотъемлемая часть развития конного спортивного движения. Сегодня основная задача — это сохранение отечественной орловской породы рысаков, — отмечает Сейран Гогорян, — Если говорить о товарном направлении, то самой популярной на Урале является башкирская порода лошадей. Кстати, Уральский федеральный округ занимает первое место в России по количеству спортивных лошадей и по товарному поголовью лошадей. Мы приглашаем всех желающих посетить наши соревнования. Ведь это всегда праздник для сельских жителей и гостей Южного Урала. Такие мероприятия в духе национальных традиций наших народов объединяют молодёжь и старшее поколение.

АНО «Троицкий центр по развитию коневодства» анонсирует предварительный график состязаний на 2023 год:

— Верхнеуральский и Брединский районы — февраль;

— Уйский район (ипподром Яринка) — 8 марта

— Уйский и Нагайбакский районы — июнь;

— Кизильский и Варненский районы — июль;

— Чесменский и Агаповский районы — август;

— ипподром г. Троицка — Кубок Губернатора Челябинской области — июль.