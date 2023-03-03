В Челябинске начали продавать новые автомобили «Москвич» за 2 млн рублей

Фото: Московский автомобильный завод

В Челябинске 3 марта открылись продажи автомобилей «Москвич». Об этом объявили в пресс-службе Московского автомобильного завода.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», минимальная цена кроссовера «Москвич 3» 1,97 млн рублей. В продажу также обещают выпустить электромобили «Москвич 3е».

В Челябинске у Московского автозавода два официальных дилера — «Сатурн» и «Регинас». В «Сатурне» сообщают, что зарезервировать для покупки 3 марта можно четыре «Москвича» стандартной комплектации серого или черного цветов по цене от 2 млн рублей. В «Регинас» также подтвердили, что машины в наличии.

Дилерские центры 3 марта начали продавать «Москвичи» не только в Челябинске, но еще в 22 горожах, в том числе в Уфе, Тюмени и Екатеринбурге.

Кроссовер «Москвич 3» — лицензионная копия китайского Sehol X4 (другое название модели JAC JS4).

Напомним, весной 2022 года французская корпорация Renault передала свой российский автомобильный завод правительству Москвы. На предприятии решили выпускать машины под брендом «Москвич».

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