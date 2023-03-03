Небольшой, зато маневренный: в Челябинске разработали новый подъемный кран из отечественных комплектующих

Фото: минпром Челябинской области

В Челябинске собираются выпускать новый подъемный кран на железнодорожном ходу. Модель ЭДК-25, созданная предприятием «Челябкрансервис», успешно прошла приемочные испытания. Компания заявляет, что кран почти полностью состоит из комплектующих российского производства.

Как сообщает «ФедералПресс», стреловой кран способен поднять до 25 тонн.

— Модель рассчитана на сравнительно небольшой вес, но именно благодаря скромным габаритам отличается высокой производительностью и маневренностью, — прокомментировал гендиректор ООО «Челябкрансервис» Владимир Кантор.

Кран сможет работать в портах, на промышленных и добывающих предприятиях и в торгово-логистических центрах. Нужны только рельсы, по которым он сможет передвигаться.

Машину оборудовали автоматической системой отжима домкратов, а сами домкраты опор — гидравлические. Прежде на российских железнодорожных кранах использовали только винтовые домкраты, которые необходимо открывать вручную. Работа с ними отнимала много сил и времени.

Еще одна особенность ЭДК-25 — новая система управления электроприводами на основе преобразователей частоты. Такую в России на стреловых мобильных кранах тоже раньше не устанавливали.

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