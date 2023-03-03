На этот раз не из-за снега: в Челябинской области ночью полностью перекроют трассу М-5

Трассу закроют для всех автомобилей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области водителей предупредили об ограничениях на трассе М-5. Движение будет затруднено в ночь с 6 на 7 марта на 1866-м километре дороги, в районе поселка Федоровка.

Как пояснили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», там будут устанавливать надземный пешеходный переход.

Чтобы безопасно выполнить все работы, с 22:00 6 марта по 0:40 7 марта на участке ограничат скорость. А с 23:00 до 23:40 движение полностью перекроют.

Напомним, 3 марта движение по участку трассы М-5 в регионе ограничено. Частичный запрет на проезд действовал больше суток, его сняли на семь часов, а потом снова ввели. Причина всех проблем — снегопады и метель.

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