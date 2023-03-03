САМОЦВЕТЫ разыграют стайлер DYSON, колье с бриллиантом и другие подарки

Успей за подарками! Хочешь порадовать любимых на 8 марта и выиграть мечту всех женщин супер стайлер DYSON или новенький ноутбук? Поторопись за украшениями в САМОЦВЕТЫ, акция «Подарки за покупки» близится к завершению!

Грандиозный розыгрыш призов состоится 11 марта в ТРК «Алмаз», в центральном атриуме в 13:00. На кону телевизор, смартфон, колье с бриллиантом, ноутбук и суперприз — стайлер DYSON. А у гостей праздника будет возможность выиграть ювелирные украшения, правильно ответив на вопросы ведущего. Кстати, следить за финальным розыгрышем можно и не выходя из дома. Мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн в группе ВКонтакте.

Чтобы испытать свою удачу, нужно до 10 марта 2023 года приобрести 2 ювелирных изделия на сумму от 15 тыс. рублей. Консультант выдаст купон со штрихкодом, который необходимо зарегистрировать на сайте.

Кстати, приобрести драгоценные подарки для любимых можно и без ущерба для кошелька. В САМОЦВЕТАХ в честь праздника действует рекордная скидка 55 процентов на все украшения из серебра и супер-цены на выделенный ассортимент из золота!

Подробности акции уточняйте на сайте и у продавцов-консультантов в салонах.