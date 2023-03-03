Челябинских промышленников призвали создать аналог благотворительной «Екатерининской ассамблеи»

Встреча проходит в «Абзаково»
Фото: Юлия РЕУТОВА
В Челябинской области в заседании регионального Союза промышленников и предпринимателей принял участие один из богатейших бизнесменов страны Дмитрий Пумпянский. В недавнем прошлом он был бенефициаром группы компаний «Синара», которая открывает производство троллейбусов на Южном Урале. Но после введения санкций Пумпянский вышел из состава бенефициаров и Советов директоров группы.
На встрече в «Абзаково» Дмитрий Пумпянский в качестве руководителя СПП Свердловской области обратился к руководителя крупных компаний создать новый формат благотворительной помощи:
— У нас проходит благотворительная «Екатерининская ассамблея». Было бы интересно, если бы промышленники Челябинской области поддержали идею и создали что-то свое, со своим названием.
Дмитрий Пумпянский выразил готовность поделиться опытом проведения ассамблеи.
СПРАВКА КП
«Екатерининская ассамблея» — главное благотворительное событие Уральского региона. С 2011 года ежегодно проводится по инициативе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.
Центральным событием ассамблеи является большой благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе аукциона денежные средства в виде гранта идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта.
За 12 лет проведения «Екатерининской ассамблеи» на реализацию социально-важных проектов направлено более 475 млн рублей.
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