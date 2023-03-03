Аналитика МТС: челябинки получат в подарок на 8 марта цветы, украшения и парфюм

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МТС с помощью сервиса МТС Исследования провела опрос жителей Челябинской области и других регионов страны накануне 8 марта о том, какие подарки хотели бы получить женщины, и что им планируют подарить мужчины. Так, в списке ожиданий жительниц Южного Урала в этом году лидируют цветы и ювелирные украшения.

Большинство женщин из Челябинской области (34%) рассказали, что хотели бы получить на 8 Марта цветы, 22% мечтают об ювелирных изделиях в качестве подарка. На третьем месте — смартфоны и гаджеты — такой подарок хотели бы получить 14% опрошенных женщин, еще 11% хотят, чтобы им подарили парфюмерию. Замыкает пятерку лидеров категория одежды и обуви — за эту идею подарка проголосовало 10% представительниц прекрасного пола.

Большинство южноуральских мужчины отмечают, что готовы подарить женщинам именно то, о чем они мечтают. Треть опрошенных челябинцев (32%) планируют подарить своим вторым половинам цветы, также популярными вариантами подарков стали ювелирные украшения (24%) и парфюмерия (18%). При этом большинство мужчин (58%) и женщин (65%) сошлись на мнении, что подарок на 8 марта должен быть сюрпризом.

О МТС Исследования:

МТС Исследования — сервис по предоставлению аналитики для бизнеса на основе Big Data МТС и опросов целевой аудитории. Продукт помогает бизнесу принимать верные решения на основе результатов широкого спектра предоставляемых исследований: профилирование аудитории, анализ рынка и конкурентов, аналитика рекламных кампаний, оценка склонности к покупке, опросы и любые кастомные маркетинговые исследования.