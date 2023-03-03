Лучшие PR-проекты Челябинской области премировали на «Вершине»

Фото: Иван Карлышев

Около трех десятков проектов PR-специалистов крупных и небольших компаний, а так же госструктур оценивались на заочном и очном этапах такими именитыми членами жюри как Роман Масленников (пиарщик № 1 в России*, директор агентства «Взрывной PR», Москва), Анастасия Журавлёва (PR-директор YADRO, Москва), Екатерина Железнякова (директор торговой сети «Юничел», член РАСО, эксперт ведущих отраслевых мероприятий в области PR, маркетинга и развития ритейла), Константин Киуру (доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры теории медиа факультета журналистики ЧелГУ), Александра Федоренко (директор Reputation Management Company, Екатеринбург), Евгений Маклаков (ИД «Комсомольская правда»-Челябинск, политический консультант, GR, PR специалист) и другими сильнейшими представителями профессии.

После публичных защит были определены победители в двух номинациях «Лучший PR-проект года» (компания «Интерсвязь») и «Лучший внутрикорпоративный PR-проект года» (Челябинский завод металлоконструкций). Масштаб социальная и коммерческая значимость представленных работ растет из года в год.

Важно отметить, что конкурс Челябинской области развивается и является уникальным в отрасли. Во-первых, победители получают денежное вознаграждение (призовой фонд 60 000 рублей традиционно предоставляет ГК МИКАР), отсюда название конкурса — PRЕМИЯ, которое характеризует не только статусное признание достижений специалистов по связям с общественностью. Во-вторых, уникальным является сам формат конкурса, где команда жюри даёт конкретную обратную связь по очному (публичные защиты) и заочному этапам оценки заявленным проектам. Таким образом, все участники получают сравнительные критерии, сильные и слабые стороны презентации своих проектов, профессиональные рекомендации — это серьёзный вклад в развитие сообщества, которое непосредственно влияет на имидж региона в целом.

— Будучи основателем клуба пресс-служб Челябинской области и председателем отделения союза журналистов России в Челябинской области (2015–2018гг) Ольга Давиденко сумела объединить сообщество PR-специалистов и журналистов. Ключевым событием этого медиа-объединения стал Кубок СМИ по горнолыжным видам спорта, — рассказывает председатель клуба пресс-служб Челябинской области, PR-директор ГК МКС, Мария Неволина. — С тех пор победителей в профессиональных конкурсах обоих направлений традиционно чествуют на медиафоруме, который так же продолжает развиваться и уже стал визитной карточкой региона.

* по версии премии Smart People Awards, университета «Синергия»