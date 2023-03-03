Алексей Текслер объявил отдельный грант губернатора на помощь военнослужащим

Помощь СВО можно будет оказать по гранту.

В Челябинской области объявлен отдельный грант губернатора для общественников, которые помогают участникам спецоперации. Об этом глава региона Алексей Текслер сообщил в своем телеграм-канале.

— Поддержка ребят, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, объединила жителей, предприятия, власть, — написал Алексей Текслер. — Делаем все, чтобы наши ребята вернулись с победой, живыми и здоровыми.

Помощью мобилизованным и военным занимаются в основном некоммерческие организации. Чтобы поддержать инициативы, объявлен отдельный грант. Как отметил Алексей Текслер, акцент будет сделан на помощь мужчинам, которые возвращаются с Донбасса и их семьям

Заявку на конкурс можно подать до 17 апреля 2023 года.

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