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НовостиОбщество3 марта 2023 11:09

Алексей Текслер объявил отдельный грант губернатора на помощь военнослужащим

Заявки можно подать до 17 апреля
Ольга ЩАПИНА
Помощь СВО можно будет оказать по гранту.

Помощь СВО можно будет оказать по гранту.

В Челябинской области объявлен отдельный грант губернатора для общественников, которые помогают участникам спецоперации. Об этом глава региона Алексей Текслер сообщил в своем телеграм-канале.

— Поддержка ребят, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, объединила жителей, предприятия, власть, — написал Алексей Текслер. — Делаем все, чтобы наши ребята вернулись с победой, живыми и здоровыми.

Помощью мобилизованным и военным занимаются в основном некоммерческие организации. Чтобы поддержать инициативы, объявлен отдельный грант. Как отметил Алексей Текслер, акцент будет сделан на помощь мужчинам, которые возвращаются с Донбасса и их семьям

Заявку на конкурс можно подать до 17 апреля 2023 года.

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