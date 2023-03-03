На трассе М-5 в Челябинской области сняли ограничения для грузовиков, автобусов и такси

На трассе продолжает работать спецтехника Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинской области сняли ограничение движения, которые вводились на трассе М-5 для большегрузов, автобусов и такси. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

— Движение на трассе М-5 осуществляется в прежнем режиме с 16:00 часов 3 марта, — уточнили в организации.

Однако на трассе продолжают работать дорожные машины. Водителей просят не создавать помех спецтехнике и с пониманием относиться к процессу снегоуборки.

Напомним, ограничения на трассе М-5 начали вводить еще вечером 1 марта. Потом их несколько раз продлевали. Ночью 3 марта ограничения сняли, но затем утром их снова ввели. Причиной во всех случаях была плохая погода — сильный снегопад и метели.

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