Алексея Текслера поздравили с орденом Александра Невского

Алексей Текслер и Виктор Рашников провели встречу промышленников в Абзаково. Фото: пресс-служба губернатора.

Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников поздравил губернатора Челябинской области Алексея Текслера с вручением ордена Александра Невского. Губернатор Алексей Текслер, в свою очередь, поздравил Виктора Рашникова со званием Героя труда, которое ему присвоил президент Владимир Путин в декабре 2022 года. На заседании Союза промышленников и предпринимателей в Абзаково участники встретили эту новость аплодисментами стоя.

До этого о высокой награде главе региона ходили лишь слухи, а официального указа президента России в открытых источниках не было.

Орден Александра Невского вручается еще со времен Российской империи за личные заслуги перед Отечеством, а получают его видные зарубежные политические и общественные деятели. В 2022 году помимо Алексея Текслера орден получили глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Сегодня в Абзаково собрались предприниматели Челябинской и Свердловской областей. В совещании принял участие бывший бенефициар Группы Синара Дмитрий Пумпянский. Он предложил создать аналог благотворительной «Екатерининской ассамблеи» на Южном Урале, чтобы собирать деньги с помощью аукционов.

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