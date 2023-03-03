Челябинский губернатор поручил проиндексировать зарплаты на предприятиях региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании союза промышленников и предпринимателей. Фото: пресс-служба главы региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании союза промышленников и предпринимателей обозначил ряд задач для бизнеса и органов власти региона. Одним из таких поручений стало сохранение и развитие кадрового потенциала. По словам главы региона, заработная плата работников предприятий должна быть выше уровня инфляции.

— При быстром наращивании объемов выпуска специальной продукции спрос на рабочие руки виден повсеместно. Выросла конкуренция между работодателями на рынке труда. Тут важно целенаправленно заниматься обновлением кадровых стратегий, улучшать условия труда, развивать соцпакеты, больше внимания уделить жилищным программам, — отметил Алексей Текслер. — Прошу обеспечить в этом году индексацию уровня заработных плат не ниже текущей инфляции.

Главным вопросом на повестке заседания стало обеспечение технологического суверенитета и сохранение уровня инвестиций в промышленности. Губернатор предложил руководителям предприятий активно пользоваться новыми инструментами поддержки. В их числе есть промышленная ипотека, у которой имеется региональный аналог для менее крупных проектов.

— Механизм запущен с 1 марта. Регион готов обсуждать и поддерживать реализацию любых инвестпроектов и инициатив. Сегодня очень важно, чтобы инвестиционная активность не снижалась, — заявил Алексей Текслер.

Губернатор также призвал предпринимателей включиться в промышленную кооперацию для выполнения гособоронзаказа. Однако он подчеркнул, что не следует забывать о снижении выбросов со стороны предприятий. По его словам, важно в срок выполнить все обязательства в части подписанных экологических соглашений.

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