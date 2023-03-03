В Челябинской области погиб 53-летний мужчина в ДТП с участием двух легковушек

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Красноармейском районе Челябинской области столкнулись две легковушки. На месте погиб мужчина, еще двух человек госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла в 16:30 на 50 км автодороги Миасское-Шадринск. По предварительным данным, 62-летний водитель Nissan Almera выехал на левую обочину, после чего вернулся в свою полосу движения и столкнулся со встречной LADA Granta. Отечественной легковушкой управлял 45-летний мужчина.

В результате ДТП погиб 53-летний пассажир Lada Granta. Его водителя и пассажирку Nissan госпитализировали в больницу.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

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