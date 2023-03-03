На выходных в Челябинской области ожидается потепление с мокрым снегом и гололедом

В регионе потеплеет до +2 градусов Фото: Кирилл САДЫКОВ

Погода в Челябинской области на выходных будет теплой: столбик термометра поднимется до плюсовых температур. Но вместе с тем ожидается порывистый ветер, а также гололедица и мокрый снег.

По данным челябинского Гидрометцентра, температура воздуха ночью, 4 марта, составит -10, -15 °C, при прояснении дойдет до -20 °C. Днем столбик термометра поднимется до -4, +1 °C. На протяжении всех суток будет облачно с прояснением, также местами прогнозируется небольшой снег с гололедом на дорогах. Порывы ветра дойдут до 14 м/с.

Ночью, 5 марта, температура воздуха в регионе составит -4, -9 °C, днем столбик термометра покажет -3, +2 °C. На протяжении суток будет облачно с прояснением, местами возможен мокрый снег. Отдельные порывы ветра дойдут до 15 м/с.

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