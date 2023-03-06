Челябинский облсуд оставил в СИЗО представителя автосалона, обманувшего клиентов на миллионы рублей

Мужчина пробудет под стражей до 2 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинский областной суд оставил в СИЗО представителя автосалона «Феррум Авто», который кинул на миллионы рублей своих клиентов. Несколько лет назад он вместе с десятком подельников продавал машины в нескольких городах России. Со стороны все выглядело легально. Правда, цены на автомобили были завышены, поэтому клиентам приходилось брать кредиты.

Именно для этого в автосалонах и посадили кредитных специалистов. Деньги после заключения сделки шли на счета компаний, которыми владели мошенники. Таким путем они похитили 21 655 170 рублей, а на их удочку попались 113 человек.

Летом прошлого года мужчина пытался скрыться от следствия, но его настигли в аэропорту Уфы. В итоге мошенника закрыли в СИЗО, и адвокаты попытались его оттуда вытащить, подав апелляцию. Но суд встал на сторону гособвинения.

— Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и оставил без изменения постановление суда первой инстанции, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Под стражей мужчина будет находиться до 2 мая. Известно, что он прописан в Московской области. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 1 ст. 210 УК РФ «Создание преступного сообщества».

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