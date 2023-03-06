При онлайн-знакомствах грамотность собеседника оказалась важнее его фотографий

Фото: freepic.com

Качественный мобильный интернет и смартфоны помогают найти вторую половинку. Оператор билайн проанализировал особенности онлайн-общения на разных этапах развития отношений – при знакомстве, в начале романтических отношений, в момент признания в любви, в поддержке чувств на расстоянии, а также в дарении подарков, в том числе на 8 Марта. О роли онлайн-общения билайн узнал у своих клиентов с помощью собственного сервиса исследований «Мобильные опросы»*.

Так, в ходе опроса 41% респондентов назвали приложения для знакомств, сайты и социальные сети одними из самых эффективных и удобных способов найти вторую половинку. При этом чаще остальных о высоких шансах удачно познакомиться в сети заявляют молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет.

После онлайн-знакомства для большинства опрошенных – и для мужчин, и для женщин – решающим фактором для продолжения общения стала грамотность партнера: хорошо написанные сообщения важны для двух трети респондентов. Также лучше узнать человека при общении онлайн можно через присылаемые им фотографии (34%) и записываемые голосовые сообщения (21%).

Если возникнет необходимость признаться в любви, используя смартфон, опрошенные скорее сделают это через телефонный звонок (28%) или видеозвонок (23%). Однако более четверти респондентов в возрасте от 18 до 34 лет готовы сказать о своих чувствах и через текстовое сообщение.

После того, как отношения прояснились, самыми популярными способами демонстрации чувств любимому человеку стали постоянная переписка в мессенджерах (40%) и отправка смешных картинок и видеороликов (36%). А молодые люди в возрасте до 24 лет сильнее остальных хотят не только слышать голос своей второй половинки, но и видеть ее лицо и эмоции: они в 1,5 раза чаще звонят по видеосвязи и в 6 раз больше записывают видеообращения, чем в среднем люди других возрастных групп. Это требует качественного мобильного интернета. Согласно полученным результатам, 74% опрошенных хватает скоростей мобильного интернета билайн для онлайн-общения с близкими людьми.

Инфографика предоставлена билайном

Что касается знаков внимания, то более двух трети участников опроса будут скорее рады цветам или шоколаду от любимого человека, нежели виртуальным подаркам. Так, подписки на электронные сервисы вошли в пятерку подарков, которые опрошенные никогда не хотели бы получить от своей второй половинки. Наряду с ними неудачными подарками респонденты назвали плюшевые игрушки, носки, средства личной гигиены и посуду.

Кстати, половина всех опрошенных предпочитает готовиться к гендерным праздникам заранее и приобретает подарки за 1-2 недели. При этом мужчины в 4 раза чаще женщин покупают их только в день праздника. Однако женщины чаще мужчин заказывают подарки любимым на маркетплейсах (26% против 19%), в то время как последние, наоборот, предпочитают приобретать подарки в торговых центрах (41% против 33%).

*Исследование было проведено в 10 российских городах – Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Хабаровск, Ярославль. Общее количество респондентов – 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 18 лет. Сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» (12+)

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