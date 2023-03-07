«В них можно даже принять роды»: в Челябинской области появились поликлиники на колесах

Фото: минздрав Челябинской области

В отдаленных селах Челябинской области начнут работать передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Это компактные медицинские кабинеты, размещенные в кузове автомобилей «Газель». Прежде подобных поликлиник на колесах в регионе не было.

Семь авто-ФАПов передали районным больницам.

Передвижной ФАП внутри и снаружи. Фото: минздрав Челябинской области

Как пояснили в региональном министерстве здравоохранения, в микроавтобусах умещаются целых два медицинских блока. В одном фельдшер может пообщаться с пациентом, взять анализы, измерить давление, температуру тела, уровень сахара в крови.

Фото: минздрав Челябинской области

— Во втором отделении установлено кресло для гинекологического осмотра - при необходимости здесь можно даже принять роды, — рассказали в минздраве.

Мобильные фельдшерские пункты рассчитывают использовать для оказания первой помощи, диспансеризации или вакцинации жителей отдаленных сел и деревень, которым трудно добраться до больниц в районных центрах.

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