Библиотека «Точки удивления» приглашает принять участие в создании тактильных рукодельных книг в рамках проекта «Мягкое чтение»

Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых приглашает горожан принять участие в создании тактильных рукодельных книг для незрячих детей, которые будут переданы в библиотеки Челябинской области и Луганской Народной Республики.

«Мягкое чтение» - совместный проект Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых и кафедры Библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного института культуры. В рамках данного проекта планируется создание тактильных рукодельных книг. Проект поддержан Грантом Губернатора Челябинской области.

Тактильные рукодельные книги – это издания, изготовленные без применения технических средств. Книги предназначены для восприятия содержащейся в них информации через тактильные ощущения. В изданиях используются рельефные иллюстрации и объемные рисунки из различных материалов. Все элементы книги наощупь максимально приближены к реальности. Также на страницах издания имеется текст, напечатанный рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Уникальность таких книг заключается в том, что все элементы легко распознаются слабовидящими и незрячими детьми. Кроме того, использование приятных материалов вызывает положительные эмоции при ее изучении.

На данный момент организаторы проекта полностью готовы к проведению творческих мастер-классов для жителей города Челябинска и специалистов Челябинских областных библиотек. Также были приобретены все необходимые материалы – ткани, картон, нитки и другие необходимые составляющие.

Библиотека «Точки удивления» приглашает принять участие всех желающих в создании уникальных тактильных рукодельных книг 10 марта в 15-00. Предварительная запись по телефону: 265-05-84