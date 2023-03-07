В Челябинской области готовят необычные вареники в виде символа инь-ян

В одной половине вареная фасоль, в другой - жареные шампиньоны. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Необычные пельмени и вареники производят в селе Кундравы Чебаркульского района. Вареники «Инь-Ян» торговой марки «Три богатыря» лепят вручную. Как рассказала КП-Челябинск владелица производства, фермер Дина Муратова, вкус у таких вареников очень гармоничный.

— Одна половинка вареника – с начинкой из вареной фасоли, вторая – из жареных шампиньонов, — объяснила Дина Муратова. — Они слеплены в виде символа инь-ян и запечатаны косичкой по кругу.

В цехе готовят порядка 10 сортов пельменей и 10 – вареников, а еще котлеты и другие полуфабрикаты. Как рассказала Дина Муратова, есть и постная продукция – ее очень просили клиенты. В Кундравах все готовят из натуральных, деревенских продуктов. В семейном бизнесе Муратовых есть еще две фермы, сыроварня, кондитерский цех.

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