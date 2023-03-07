Южноуральцу, заразившему подругу ВИЧ-инфекцией, грозит пять лет колонии

После интимной близости с мужчиной девушка подхватила ВИЧ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Златоусте Челябинской области будут судить 29-летнего мужчину, который заразил свою подругу ВИЧ-инфекцией. Известно, что он знал о своем заболевании и стоял на учете с 2019 года. Несмотря на это, во время интимной близости с девушкой, мужчина предпочитал не предохраняться, и случилось то, что случилось.

Отрицать свою вину он не стал, а во всем раскаялся. Теперь южноуральцу придется отвечать по ч. 2 ст. 122 УК РФ «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни».

— Прокуратура Златоуста утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Согласно уголовному кодексу, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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