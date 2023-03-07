Губернатор Челябинской области обсудил с учителями развитие системы образования в регионе

Участниками встречи с губернатором стали учителя, имеющие высокие достижения в профессии. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в преддверии 8 марта встретился с женщинами-педагогами из разных муниципалитетов региона, а также с учительницами из подшефных территорий – Ясиноватой и Волновахского района. Он поздравил их с наступающим праздником и поблагодарил за работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения. Кроме того, губернатор обсудил с педагогами вопросы развития системы образования в регионе.

— Вместе с вами начали активно работать в рамках этого года, и я бы хотел, чтобы вы к этим мероприятиям подошли содержательно. Особое внимание необходимо обратить на одну из главных задач - повысить интерес молодежи к педагогике, чтобы больше молодых специалистов приходило в профессию, — отметил Алексей Текслер.

Глава региона обозначил значимость ИТ-образования, а также открытия профильных классов, в особенности, инженерных и медицинских. Они будут знакомить детей с профессией еще со школьной скамьи. По словам Алексея Текслера, эту практику нужно тиражировать и использовать в дальнейшем.

Во время встречи педагоги предложили губернатору свои идеи по дальнейшему развитию системы образования в Челябинской области. Среди них есть следующие инициативы:

— Организовать межрегиональный кластер совместно с Екатеринбургским и Пермским колледжами на базе Челябинского энергетического колледжа им. С.М. Кирова, партнером которого может стать «МРСК Урал»;

— В целях реализации практико-ориентированного подхода развивать партнерство предприятий со школами. Такую практику взаимодействия реализует «ИТ-лицей Привилегия» в Сосновском районе. Совместно с Челябинским цинковым заводом школьники предлагают свои проекты по инженерному направлению;

— Создать психологическую службу Южного Урала, специалисты которой будут координировать деятельность психологов во всех учреждениях среднего образования.

По итогам встречи Алексей Текслер поблагодарил педагогов за озвученные инициативы и подчеркнул, что все они полезны и будут сформированы в отдельные поручения.

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