В Челябинске выставили на продажу ресторан в парке Пушкина

Фото: «Авито»

В Челябинске выставили на продажу ресторан «Графин&Графиня». За заведение в городском саду имени Пушкина собственник просит 3,5 миллиона рублей.

— Продам готовый бизнес в центре города. Знаменитый рестобар «Графин&Графиня», действующий с 2019 года, с гостевым залом и посадочными местами, есть детская зона, цокольное помещение, — указано в объявлении на «Авито».

Как пишет автор объявления, вместе с рестораном продается оборудование, мебель и склад продукции. Само заведение продается в связи с переездом владельца в другую страну.

Кстати, в Челябинске на 8 марта не оказалось свободных мест в ресторанах. Сотрудники заведений предлагают позвонившим забронировать столик на другой день. Об этом рассказали наши читатели.

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