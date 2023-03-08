В Челябинске за 150 млн рублей поменяют асфальт на улице Рождественского и четырех путепроводах

Ремонт планируют закончить летом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году в Челябинске отремонтируют четыре путепровода и улицу Рождественского, которая соединяет Тракторозаводский и Ленинский районы. Недавно объявили торги и ищут подрядчиков. Планами работ поделились в пресс-службе администрации города.

До 20 августа обещают отремонтировать участок дороги на улице Рождественской от проспекта Ленина до Копейского шоссе. В планах срезать старый и уложить новый асфальт, заменить бордюры, отремонтировать тротуары, нанести разметки и выровнять крышки колодцев. Начальная цена контракта – 111,3 млн рублей.

На ремонт четырех путепроводов до 20 июня заменят старый асфальт. На это запланировано почти 40 млн рублей. Работы пройдут на Свердловском тракте в районе улицы Черкасской, улице Мастеровой от участка в районе дома № 8 по Мастеровой до Куйбышева, путепроводы через ж/д пути в районе станции Электростанция (Новомеханическая) и на пересечении Копейского шоссе, улицы Гагарина, а/д Меридиан и улицы Рождественского.

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