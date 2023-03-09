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НовостиОбщество9 марта 2023 4:37

В Челябинской области поселок лишился воды из-за аварии на насосной станции

В Магнитогорске из-за аварии на насосной станции целый поселок остался без воды
Елена КОЛЧИНА
Сотрудники водоканала пытаются справиться с аварией

Сотрудники водоканала пытаются справиться с аварией

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Магнитогорске серьезная коммунальная авария оставила без водоснабжения поселок Железнодорожников. Воду перекрыли с 9:00 9 марта.

Как сообщили в мэрии Магнитогорска, причина отключения — авария на шестой насосной станции, прорвало трубы под землей.

Сейчас сотрудники треста «Водоканал» пытаются устранить аварию. Возобновить подачу воды обещают после окончания работ, но приблизительный срок пока определить нельзя.

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