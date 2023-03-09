В Челябинской области поселок лишился воды из-за аварии на насосной станции

Сотрудники водоканала пытаются справиться с аварией
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Магнитогорске серьезная коммунальная авария оставила без водоснабжения поселок Железнодорожников. Воду перекрыли с 9:00 9 марта.
Как сообщили в мэрии Магнитогорска, причина отключения — авария на шестой насосной станции, прорвало трубы под землей.
Сейчас сотрудники треста «Водоканал» пытаются устранить аварию. Возобновить подачу воды обещают после окончания работ, но приблизительный срок пока определить нельзя.
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