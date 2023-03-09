Александр Бастрыкин велел возбудить уголовное дело из-за невыплаты зарплаты в Челябинской области

Следователи выяснят, почему жителям Челябинской области не заплатили за работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения работников из Челябинской области. Южноуральцы пожаловались, что не получили зарплату, хотя работодатель раздал им расчетные листки. Проблемы возникли из-за больших долгов предприятия.

В СК начали проверку и выясняют все обстоятельства неприятной ситуации.

— Председатель СК России поручил руководителю СУ по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад, — уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

В центральном аппарате ведомства обещают проследить за тем, как идет расследование в Челябинской области.

В интернете ранее появлялись сообщения о проблемах с зарплатой на закрывшемся из-за долгов транспортном предприятии в Катав-Ивановском районе. Сотрудники остались с расчетными листками, но без заработанных денег.

Ранее Александр Бастрыкин заинтересовался ликвидацией дочернего предприятия агрохолдинга «Равис» в Челябинской области.

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