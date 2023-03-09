Блогершу из Челябинска подстригли под мальчика для роли в новом сериале «Кафе "Куба"»

Актриса уверена, что в сериале ее не узнать. Фото: murashkinakarina / tg. «Кафе "Куба"»

Блогер из Челябинской области Карина Мурашкина (199 тыс. подписчиков в одной из соцсетей) сыграла девушку с «низкой социальной ответственностью» в новом сериале «Кафе Куба». Действие шоу происходит в начале 2000-х, поэтому актрису подстригли «под мальчика» и покрасили в баклажановый цвет. В то время такой образ был уже не в моде и в шоу нужен для дополнительного комического эффекта.

– Моя героиня Лиля – девушка с низкой социальной ответственностью.[…] Она такая, не потому что плохая, а потому что она не знает, куда ей податься. Но, я думаю, она верит, что выберется из этой ситуации, и все будет супер, – рассказала Карина Мурашкина.

Пару Карине Мурашкиной составила актриса Наталья Шелепова, также уроженка Челябинской области. Она сыграла девушку с «непростой судьбой» по имени Алена. Главной «звездой» стала пермячка Марина Федункив, известная по «Реальным пацанам», Comedy Woman и другим популярным проектам.

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