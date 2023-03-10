«Сделала бутерброд, а там опарыш»: жительница Магнитогорске нашла червя в буханке хлеба

Такой неприятный сюрприз оказался в хлебе. Фото: Черное&Белое Магнитогорск

Жительница Магнитогорска обнаружила насекомое в буханке хлеба. Женщина поделилась такой неожиданной находкой в сообществе «Черное&Белое». По словам горожанки, она купила хлеб с названием «Столичный», решила пожарить тосты и сделать бутерброды для ребенка. Он-то и наткнулся на непонятного червя.

— Представляете, он обнаружил опарыша зажаренного, это как? — задается вопросом женщина. — Они, получается, муку не сеют, я до сих пор в шоке. Надеялась, что это не червяк, но при увеличении все видно.

Фото: Черное&Белое Магнитогорск

При этом женщина не упомянула, какой конкретно хлебокомбинат приготовил этот хлеб. Остается только догадываться, на каком этапе производства червяк проник в буханку.

Магнитогорцев уже не в первый раз удивляют неожиданными находками в хлебе. Несколько лет назад горожане поделились фотографиями буханки, в которой торчал металлический штырь.

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