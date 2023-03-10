Челябинский омбудсмен Юлия Сударенко поблагодарила коллегу из Санкт-Петербурга за помощь раненым

Фото: Юлия Сударенко/vk.com

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко посетила уполномоченного в Санкт-Петербурге Светлану Агапитову.

Юлия Сударенко рассказала, что навестила коллегу во время своего двухдневного отпуска, чтобы поблагодарить. Дело в том, что еще в ноябре прошлого года челябинский омбудсмен просила помочь раненому военнослужащему с Южного Урала, которого привезли в петербургский госпиталь. Сотрудники аппарата омбудсмена в Северной столице навестили раненого и приобрели для него медицинский корсет.

— Другому нашему бойцу организовали посещение футбольного матча с участием его с детства любимой команды «Зенит» (он состоится 12 марта), — рассказала Юлия Сударенко. — И в этом помог наш челябинский МФЦ.

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