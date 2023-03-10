СК начал проверку после ДТП с опрокидыванием автобуса в Челябинской области

Фото: СУ СКР по Челябинской области

Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом, который перевернулся под Верхним Уфалеем. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

— В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при организации пассажирских перевозок, — сообщил представитель ведомства.

Ход проверки стоит на контроле у руководителя следственного управления по региону.

Напомним, авария произошла днем 10 марта в районе деревни Половинка. По предварительной версии, 52-летний водитель автобуса не справился с управлением и съехал с проезжей части с последующим опрокидыванием. Изначально сообщалось о трех пострадавших, но это число увеличилось до пяти человек. Также от полученных травм в больнице скончалась 79-летняя пенсионерка.

Известно, что управлявший автобусом мужчина имеет стаж вождения 30 лет. За последний год он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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