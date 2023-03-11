Весна пришла: на Аркаим после зимовки вернулись грачи

Фото: Дмитрий Летун

Вчера, 10 марта, в заповеднике Аркаим заметили стаю грачей, которые вернулись после зимовки. По традиции перелетные птицы задают старт весне на Аркаиме. Как рассказали в заповеднике, в основном они селятся в березовой роще на склоне сопки у реки Большая Караганка, сопку так и называют «Грачиная».

Заместитель директора музея-заповедника «Аркаим» Александр Кисленко рассказал, что грачи традиционно возвращаются после зимовки в марте.

— С 1996 года в заповеднике проводились фенологические наблюдения. Самый ранний прилет птиц был зафиксирован 1 марта, самый поздний – 3 апреля. Но чаще всего они появляются с 5 по 20 марта, — пояснил Александр Кисленко.

Раньше на Грачиной сопке было около полутора тысяч грачей, но в последние годы их стало втрое меньше.

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