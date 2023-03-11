Студентка из Пласта заплатила шантажисту, который грозился слить ее интимные фото

Фотографии девушка выложила на закрытую страницу в соцсети, но ее взломали.
Фото: Мария ЛЕНЦ
19-летняя студентка коллежа из Пласта разместила свои откровенные фотографии в соцсети. Страница была закрыта, но ее взломали. Шантажист потребовал с девушки деньги, иначе разошлет фото во все городские паблики и знакомым. Девушка заплатила вымогателю пять тысяч рублей, но угрозы не прекратились. Тогда она пошла в полицию.
— Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся мероприятия, направленные на раскрытие данного противоправного деяния и задержание подозреваемых лиц, - сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
В полиции напомнили, что не стоит выкладывать лишнюю информацию в соцсети. Такие необдуманные поступки могут повлечь ущерб моральному облику и кошельку.
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